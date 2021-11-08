Три автомобиля сгорели за три дня в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – С начала 2021 года в Восточно-Казахстанской области произошло более 150 автопожаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Шестого ноября городе Семей во время движения автомобиля марки «Субару Форестер» 2002 года выпуска горели сгораемые детали моторного отсека, салон, кузов, покрышки колес. Прибыв на место загорания, спасатели ликвидировали огонь на площади шесть квадратных метров.

Седьмого ноября в Тарбагатайской районе во дворе жилого частного дома загорелся автомобиль «Ваз 2115». Спасатели ликвидировали огонь на площади три квадратных метра. В обоих случаях причиной пожара стало неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

Седьмого ноября в Глубоковском районе во дворе жилого частного дома горели деревянные конструкции кровли двух гаражей на общей площади 80 квадратных метров, внутри гаража горели сгораемые детали моторного отсека, панели приборов, покрышки колес автомобиля марки «RAV-4» и складированные 8 кубических метров дров. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Чтобы принимать эффективные меры при возможном воспламенении, необходимо знать, какие существуют причины возгорания автомобиля.

«Одной из самых распространенных причин, несомненно, является неисправность в электрической проводке. При нарушении изоляции возникают пробои электрического тока, приводящие к нагреву провода в месте повреждения. Если вовремя не исправить эту поломку, образуются оголенные участки, которые и становятся причиной короткого замыкания. Как правило, это предваряют всевозможные проблемы и сбои в электронике машины, а также случаи спонтанной разрядки аккумулятора. Поэтому необходимо своевременно устранять подобные неполадки и внимательно следить за электрической составляющей автомобиля», - отметил начальник «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС ВКО Марат Абельсеитов.

Возгорание автомобиля считается одним из самых быстро распространяемых загораний, а материалы, входящие в конструкцию машины легко воспламеняются. Последствиями этого могут быть значительные повреждения автомобиля или его полное уничтожение. Кроме того, огромной опасности подвергается жизнь водителя и пассажиров, отметили спасатели.