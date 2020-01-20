Три автомобиля сгорели за неделю в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшую неделю произошло 8 бытовых пожаров и 3 возгорания на автотранспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям начальник управления кризисных ситуаций Рустем Жумагалиев сообщил, что на прошлой неделе, к счастью, обошлось без жертв.

В селе Веселовка района М.Жумабаева полностью сгорел камышитовой жилой дом площадью 90 квадратных метров.

«Населенный пункт находится в 40 км от пожарного поста. К моменту прибытия пожарных дом горел открытым пламенем. Спасти дом, к сожалению, не удалось. Семья успела выйти из горящего дома, никто не пострадал», - сказал Р.Жумагалиев.

На месте пожара работают дознаватели. Пока точную причину пожара не называют. Предварительная – неосторожное обращение с огнем. Материальный ущерб устанавливается.

Горели на прошлой неделе в регионе автомобили. Два - в Петропавловске, один – в районе. По словам Р.Жумагалиева, основная причина пожара на транспорте – короткое замыкание электропроводки.

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