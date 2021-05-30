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    23:25, 29 Май 2021 | GMT +6

    Три автомобиля и баня сгорели в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде произошел пожар в одной из бань города. Огонь также охватил 3 припаркованные к зданию автомобиля. Пожарные спасли 5 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В 21:58 поступило сообщение о пожаре по улице Ермекова. По прибытию пожарных было обнаружено горение открытым пламенем здания бани «Кедр». Пламя перекинулось на соседний дом и 3 припаркованных рядом автомобиля.

    «На месте были задействованы 13 единиц техники и 50 человек личного состава ДЧС. Из здания спасено 5 человек. В 22:40 пожар локализован. Ликвидационные работы продолжаются», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    По предварительным данным пламя охватило 300 кв метров площади здания.



    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Карагандинская область Видео Происшествия
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