Три автомобиля и баня сгорели в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде произошел пожар в одной из бань города. Огонь также охватил 3 припаркованные к зданию автомобиля. Пожарные спасли 5 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 21:58 поступило сообщение о пожаре по улице Ермекова. По прибытию пожарных было обнаружено горение открытым пламенем здания бани «Кедр». Пламя перекинулось на соседний дом и 3 припаркованных рядом автомобиля.

«На месте были задействованы 13 единиц техники и 50 человек личного состава ДЧС. Из здания спасено 5 человек. В 22:40 пожар локализован. Ликвидационные работы продолжаются», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

По предварительным данным пламя охватило 300 кв метров площади здания.



