Три автомата Калашникова нашли полицейские в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Полицейскими города Тараза продолжается поиск оружия и боеприпасов на территории города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, за последнюю неделю в Таразе найдено ещё 15 единиц оружия и около тысячи патронов.

«Сотрудники управления полиции города Тараза совместно с сотрудниками войскового отряда Национальной гвардии продолжают работу по поиску пропавшего огнестрельного оружия на территории города, - рассказали в ведомстве. - Полицейские проверяют все заброшенные объекты города - подвалы, стройки, чердаки микрорайонов. Преступники спрятали похищенное оружие даже в могилах на территории городского кладбища. К поиску подключены и служебные собаки, которые благодаря тонкому нюху помогают полицейским быстрее отыскать оружие и боеприпасы».

Всего за неделю в ходе поисковых мероприятий было обнаружено 15 единиц оружия. В частности, три единицы автомата марки «Калашников», шесть охотничьих ружей, три пистолета марки «Макаров», три травматических пистолета и около 1 000 патронов различного калибра.

Все найденное оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.









Напомним, после обращения полицейских с просьбой сообщать информацию об обнаруженном оружии, боеприпасах и специальных средствах на пульт «102» от жителей области активно поступают звонки о местах нахождения оружия. Помимо этого, поиск оружия сотрудниками полиции дает свои результаты. Так, 1 февраля в одном из заброшенных зданий областного центра было обнаружено спрятанное огнестрельное оружие.

В Жамбылской области в ходе массовых беспорядков 4 - 6 января 2022 года поджогам, разграблению и разгрому подверглись здания областного акимата, объекты бизнеса в центре города Тараза, здание партии «Nur Otan» в Шуском районе. Капитальная реконструкция уже идет в здании партии «Nur Otan», в значительной мере пострадавшем от погромщиков. Были полностью разгромлены четыре здания департамента полиции Жамбылской области.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили 52 единицы оружия. Из них выявлены и изъяты автомат Калашникова, четыре охотничьих ружья, 11 пистолетов Макарова, семь ножей и другое пневматическое, травматическое оружие.

В Жамбылском районе обнаружен схрон оружия, в котором было восемь автоматов, 17 магазинов к нему, один ручной гранатомет, газо-травматическое ружье 12 калибра, винчестер и штык-нож.

Задержан 24-летний житель Тараза, хранивший в гараже оружие, похищенное во время массовых беспорядков.

В ведомстве напомнили, что граждане, сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшие его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будут. Анонимность гарантируется.