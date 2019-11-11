Три автомашины вылетели с трассы в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Двух человек эвакуировали с трассы в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

В Жаксынском районе сразу три автомашины вылетели с трассы, в двух случаях людей пришлось эвакуировать.

«10 ноября в 06-50 на старой объездной автодороге «Алматы – Екатеринбург» вблизи села Жаксы силами ГУ «СП и АСР» ДЧС» произведены аварийно-спасательные работы, при этом эвакуирован 1 человек. Время завершения работы - 08-10», - рассказали в ведомстве.

В этот же день в 12-35 на 954-м км автодороги «Алматы – Екатеринбург», в районе села Перекатное был эвакуирован еще один человек.

В обоих случаях машины эвакуированных вылетели с трассы в кювет.

Кроме того, в том же районе 10 ноября в 18-42 на автодороге «Есиль - Бузулук» в районе села Жаксы была произведена буксировка легкового автомобиля на проезжую часть.

По сообщению ДЧС региона, на 11 ноября в Акмолинской области прогнозируются местами туман, гололед, ветер юго-западный, 9-14 м/с, температура ночью 15-20, местами 12, днем 5-10, местами 2 мороза.

«По Кокшетау будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12, днем 5-7 мороза», - добавили в ведомстве.