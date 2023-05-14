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Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Мая 2023, 22:45
Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».

«До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№2, 56, 71», - сказано в сообщении компании.

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Напомним, столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит ремонтные работы по проспекту Мангилик Ел и улице Толагай. В связи с проведением ремонтных работ с 10 мая по 4 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Мангилик Ел на участке от Триумфальной арки до улицы Хусейн бен Талал.


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