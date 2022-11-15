Три автобусных маршрута изменили схему движения в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы изменены схемы движения трех автобусов №59, №113 и №205. Также будет обновлен подвижной состав на маршруте №14, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По просьбам пассажиров с 14 ноября изменены схемы движения маршрутов №59, №113 и №205. Теперь они при движении от пересечения Кульджинского тракта и улицы Бухтарминской будут уходить под мост с разворотом на проспект Рыскулова и заездом на остановочные пункты по пути следования», - сообщили в транспортном холдинге города.

Также в Алматы в целях повышения качества обслуживания 16 ноября на маршрут №14 выедут 15 новых автобусов.

«В последние месяцы плановый выход на указанном маршруте снизился до 30-40%. В связи с чем было принято решение о передаче маршрута другому перевозчику с дальнейшим увеличением количества подвижных единиц до 18. Управление городской мобильности принимает меры по повышению качества обслуживания и увеличению планового выхода автобусов на линии. Работы по усилению наиболее проблемных маршрутов будут проводиться поэтапно», - проинформировали в управлении городской мобильности.

Ранее жительница Наурызбайского района на встрече с акимом города возмутилась сокращением числа автобусов на маршруте №14.



