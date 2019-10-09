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Три автобуса обстрелял неизвестный в Караганде

9 Октября 2019 10:23
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Три автобуса обстрелял неизвестный в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде в час пик неизвестный на оживленной остановке обстрелял три пассажирских автобуса. Пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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8 октября около 19 часов в районе остановки «45 квартал» неизвестный из хулиганских побуждений повредил стекла трех маршрутных автобусов из пневматического оружия. На момент происшествия в салоне автобуса №40 находились около 45 пассажиров, во втором автобусе маршрута №45 было примерно 120, в автобусе №33 около 70 пассажиров. Никто не пострадал.

«В ходе осмотра места происшествия, а именно салона маршрутного автобуса №45 сотрудниками полиции обнаружен и изъят металлический шарик, диаметром 4,5 мм., используемого в пневматике. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 293 ч.3 п.2 «Хулиганство», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В настоящий момент сотрудниками полиции принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемого.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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