+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Три аварийных водохранилища в ВКО восстановят до конца года

28 Февраля 2022 12:58
Поделиться:
Три аварийных водохранилища в ВКО восстановят до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов поделился планами на 2022 год касательно водной безопасности страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Автобус с пассажирами сломался на трассе в ВКО
Казахстан сократит потери воды при орошении к 2025 году Как Казахстан будет бороться с дефицитом поливной воды на юге страны Могут возникнуть проблемы с наполнением Шардаринского водохранилища – Минэкологии

«Продолжится работа по реконструкции аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений. До конца 2022 года будут восстановлены 3 аварийных водохранилища (Уйдине, Чар, Каргыба) в Восточно-Казахстанской области», - сказал Серик Кожаниязов на коллегии ведомства.

По его словам, в рамках строительства 9 новых водохранилищ до 2025 года будет начато строительство водохранилища Караозек в Кызылординской области и будет завершена разработка проектно-сметных доументаций для строительства 5-ти водохранилищ (в Акмолинской – 1, Жамбылская – 3, Западно-Казахстанская – 1).

«За счет республиканского бюджета и займов международных финансовых организаций будет реконструировано порядка 1720 км магистральных и межхозяйственных каналов (в том числе 712 км ПУИД-2), что позволит восстановить 80 тыс. га и улучшить водообеспеченность на площади 24 тыс. га орошаемых земель», - отметил спикер.

«Также будет восстановлено порядка 14 тыс. гидротехнических сооружений на каналах и реконструировано 676 км коллекторов. Оцифровано 23 канала. В результате реализации вышеперечисленных мероприятий будут уменьшены ежегодные потери воды на 458 млн. м3. Также ведется работа по 5 проектам строительства и реконструкции групповых водопроводов протяженностью 194 км в Карагандинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях, что позволит улучшить водообеспечение в 94-х сельских населенных пунктах с количеством населения более 300 тыс. человек», - заключил вице-министр.

Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Регионы   #Минэкологии   #Вода  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Автобус с пассажирами сломался на трассе в ВКО
Казахстан сократит потери воды при орошении к 2025 году
Как Казахстан будет бороться с дефицитом поливной воды на юге страны
Могут возникнуть проблемы с наполнением Шардаринского водохранилища – Минэкологии
Популярное
1 Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве
2 Снижение ставок утильсбора – что будет с ценами на авто в Казахстане
3 Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции
4 Волонтеры обеспечивают горячим питанием – эвакуированная из Украины казахстанка
5 Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане
6 Кадровые назначения в РК за неделю
Читайте также
Автобус с пассажирами сломался на трассе в ВКО
Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Казахстане
Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве
Снижение ставок утильсбора – что будет с ценами на авто в Казахстане
Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции
Волонтеры обеспечивают горячим питанием – эвакуированная из Украины казахстанка
Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане
Кадровые назначения в РК за неделю
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив