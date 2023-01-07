Три аварийно-спасательные операции провели в Актюбинской области за сутки сотрудники МЧС

7 Января 2023, 16:07

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщила о спасательных операциях, которые сотрудники МЧС провели за прошедшие сутки в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ».

За сутки было проведено три аварийно-спасательные операции.

06.01.2023 года в 22 часа 30 минут поступило сообщение о том, в Каргалинском районе в 7 км от села Бадамша в степи остались работники ТОО «Позитив», четверо граждан нуждаются в эвакуации. К месту вызова были направлены спасатели.

Четырех работников ТОО доставили в село Бадамша. Медицинская помощь не требовалась.

6 января в 23 часа 30 минут поступила информация о том, что на трассе «Самара-Шымкент» в 80 километрах от села Кобда произошло дорожно-транспортное происшествие. Силами спасателей один человек был доставлен в село Кобда. Пострадавших нет.

6 января на территории Абайского с/о Хромтауского района легковой автомобиль попал в сугроб.

Задействованы три человека и одна единица техники (Трэкол).

Пять человек, трое из которых дети, были спасены из снежных заносов и доставлены в город Хромтау. Пострадавших нет.

«Департамент по ЧС Актюбинской области убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, не выезжать при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах», - говорится в публикации пресс-службы МЧС РК.

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