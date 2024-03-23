Три аула установили на Наурыз в Кокшетау

В этом году Наурыз в Акмолинской области празднуется в новом формате и с особым размахом. Главные праздничные действия прошли 22 марта на центральных площадях областного центра Абылай хана и Тәуелсіздік, передает корреспондент агентства Kazinform.

В центре Кокшетау в этот день было многолюдно. Каждый спешил посмотреть праздничную программу, отведать вкусных баурсаков, принять участие в спортивных состязаниях и даже покачаться на алтынбакан. Как сообщили в пресс-службе акимата Акмолинской области, на площади в Кокшетау отпраздновали Наурыз более пяти тысяч акмолинцев.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Впервые в этом году в центре Кокшетау развернулись три аула: «Біржан Сал ауылы», посвященный 190-летию известного казахского солиста-композитора, поэта Биржан Сала, «Балуан Шолақ ауылы», посвященный 160-летию казахского народного композитора, известного борца, спортсмена Балуана Шолака и «Қолөнершілер ауылы». В последнем были представлены работы ведущих мастеров декоративно прикладного искусства региона.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Началось празднование театрализованным представлением «Наурыз — көктем, жыр думан!». После того, как акмолинцы получили благословение от Аулие Кыдыр ата, на сцену поднялся и аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

— Издревле наши предки считали этот день началом года, именно с Наурызом ассоциируется пробуждение природы, её обновление и расцвет. В этом году по поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева главный весенний праздник отмечается в новом формате и получил новый импульс. Наурыз мейрамы начинается со дня «Амал-Көрісу» и каждый день продолжается тематическими мероприятиями, подчеркивающими национальную идентичность, присущую нашему народу. В этом году начало священного Рамазана совпадает с Наурыз мейрамы. От всей души желаю вашим семьям мира, добра и благополучия, — отметил Марат Ахметжанов.

В 18 тематических юртах демонстрировали древние традиции казахского народа: «Беташар», «Құда түсу», «Қыз ұзату», «Келін түсіру», «Қалжа той», «Бесікке салу», «Тұсау кесер», «Сүндет той» и т.д.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

В «Балуан Шолақ ауылы» на площади Тәуелсіздік прошли национальные игры и спортивные мероприятия по қазақ күресі, тоғызкумалак, перетягиванию каната и многие другие. Победителей ждали призы.

Впервые по улице Абая, объединяющей обе площади, расположится «Қолөнершілер ауылы». Здесь гости праздника могли ознакомиться с работами ведущих мастеров декоративно-прикладного искусства региона.

Поздравить акмолинцев с Наурызом приехала и группа «Жигер», которая представила вниманию горожан свои яркие музыкальные номера.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Праздничный концерт от коллективов Акмолинской области продолжался до вечера. 23 марта в регионе пройдут экологические акции и эстафеты.