29 Июня 2022 14:20

Три американских туриста погибли на курорте Багамских островов

НАССАУ. КАЗИНФОРМ – Во вторник полиция Багамских островов сообщила, что в мае три американских туриста были найдены мертвыми на курорте в Багамах. Правоохранительные органы сообщили, что обстоятельства смерти отдыхающих расследуются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание ABC News.

Предварительной причиной смерти граждан США считается отравление угарным газом.

Жертвами стали 68-летний Майкл Филлипс и 65-летняя Робби Филлипс из штата Теннесси, а также 64-летний Винсент Чиарелла из штата Флорида. Жена Чиареллы, 65-летняя Доннис Чиарелла была найдена живой и доставлена по воздуху на густонаселённый остров Нью-Провиденс (Багамские острова) для лечения, а затем переведена в больницу во Флориде.

По данным полиции, все четверо туристов обратились к врачу с жалобами на плохое самочувствие в ночь перед обнаружением их тел.

Пары жили в отдельных виллах рядом друг с другом в одном здании на курорте Sandals Emerald Bay на острове Эксума.

В заявлении администрации курорта сообщалось, что гибель отдыхающих не была связана с системой кондиционирования воздуха отеля, обслуживанием продуктов питания и напитков, ландшафтными работами или злым умыслом. Были приняты дополнительные меры по привлечению экспертов по экологической безопасности для всестороннего анализа всех систем на курорте.

Смертельные случаи произошли через семь лет после того, как семья из штата Делавэр серьезно заболела на курорте на Виргинских островах США. Было установлено, что причиной стал бромистый метил, высокотоксичный пестицид, запрещенный для использования в жилых помещениях в 1984 году, который использовался на этом курорте несколько раз.