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Три акмолинских населенных пункта остаются без автосообщения из-за паводков

Автор:  
Оксана Матасова
13 Апреля 2021, 00:27
Три акмолинских населенных пункта остаются без автосообщения из-за паводков

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Вследствие переливов паводковых вод через дорожное полотно в районах Акмолинской области без автотранспортного сообщения остаются три населенных пункта: село Кызылту, село Бестогай в Ерейментауском районе, село Есенгельды в Атбасарском районе. Об этом на брифинге сообщил начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В последние дни практически во всех районах Акмолинской области наблюдается прохождение паводка в активной фазе первого этапа, которая характеризуется интенсивным снеготаянием в населенных пунктах, а также таянием снежного покрова в полях, вследствие повышения температуры воздуха.

«Согласно прогнозам Казгидромет, во второй декаде апреля прогнозируется повышение температуры воздуха до +15 – 21 градусов С, что будет провоцировать интенсивное таяние снега в полях и ледового покрытия на реках. Паводок на территории Акмолинской области по-прежнему проходит в стабильно напряженном режиме», - отметил спикер.

По словам Н. Атыгаева, наиболее сложная паводковая обстановка складывалась в Целиноградском и Аршалынском районах. Поэтому с 5 по 9 апреля для усиления в указанные районы области были направлены дополнительные силы и средства от департамента, а также из других регионов республики, из города Нур-Султана.

Заблаговременно департаментом были также направлены силы и средства в Атбасарский и Астраханский районы.

«В Целиноградском районе 7 – 9 апреля в результате повышения температуры, интенсивного снеготаяния и стока талых вод с полей зарегистрировано подтопление пяти жилых домов в селе Коянды, при этом эвакуировано 11 человек, среди которых пять детей. В настоящее время подтопленных жилых домов не имеется», - отметил главный акмолинский спасатель.

В Аршалынском районе 8 апреля в двух км от автодороги республиканского значения «Екатеринбург-Алматы» (в направлении на автомобильную дорогу районного значения «село Донецкое – станция Анар») на местной автодороге районного значения происходил перелив талых вод через участок автодороги. Создалась угроза затопления жилых домов станции Анар и села Донецкое. По словам спикера, была проведена работа по расширению водопропускного канала, проходящего через указанные села. Вскоре угроза была снята.

«Постепенно паводок переходит в начальную фазу второго этапа, характеризующегося вскрытием рек, движением и повышением уровня воды в них, вследствие стоков талых вод с их бассейновой территории. На территории Акмолинской области на большинстве водных объектов в районе гидрологических постов наблюдается постепенное разрушение ледового покрова: отмечаются промоины и закраины, вода на льду, а также редкий ледоход», - пояснил Н. Атыгаев.

Так, на гидропосту «река Есиль – село Турген» уровень воды превысил опасную отметку на 63 см, но подтоплений пока нет. Отметка указывает 513 см, тогда как опасный уровень в 450 см.

Кроме того, по всем рекам на гидропостах отмечается постепенное повышение уровня воды.

«С начала паводка на участках автодорог республиканского, областного и местного значений зарегистрированы 21 перелив и один размыв дорожного полотна. Угрозы подтопления населенных пунктов не имеется. По состоянию на 12 апреля продолжаются 13 переливов и один размыв (9 переливов талых вод через автодороги районного значения, 4 перелива через автодорогу областного значения и размыв через автодорогу республиканского значения)», - добавил спикер.

Вследствие переливов без автотранспортного сообщения остаются три населенных пункта (село Кызылту, село Бестогай в Ерейментауском районе, село Есенгельды в Атбасарском районе). Проводится работа по регулированию режима работы Астанинского, Селетинского и Чаглинского водохранилищ. Сбросы воды производятся в зависимости от объемов притоков в водохранилища.

Напомним, по указанию министра по чрезвычайным ситуациям и акима Акмолинской области в целях оценки общей картины текущей паводковой обстановки, мониторинга наличия и схода снежного покрова, а также определения участков и мест движения и скопления талых вод и потенциальной угрозы от них населенным пунктам был проведен облет паводкопасных зон Целиноградского и Аршалынского районов.

По итогам облета установлен сход снежного покрова местами на 70% и местами вокруг столицы в радиусе 40 км на 90 %.

Как добавил спикер, в целом паводковая обстановка на территории Акмолинской области находится на круглосуточном контроле оперативного противопаводкового штаба, местных исполнительных органов, органов гражданской защиты и Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Оксана Матасова.

Акмолинская область   Транспорт   Паводок   Дороги   МЧС  
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