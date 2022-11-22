Тревожные кнопки вызова полиции установлены в городе Актобе

22 Ноября 2022, 20:27

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе установили тревожные кнопки «SOS» для экстренного вызова полиции в местах скопления людей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Кнопки вызова полиции установлены в 10 местах отдыха и массового скопления людей, которые были определены с учетом криминогенной обстановки в Актобе.

«Нажимаете на кнопку и идет дозвон до оператора службы 102. Тревожные кнопки установлены с учетом криминогенной обстановки, дальнейшая установка тревожных кнопок будет определяться с учетом мнения населения. В случае возникновения противоправных действий либо чрезвычайных ситуаций граждане имеют возможность нажав на кнопку данного устройства практически мгновенно связаться с сотрудником полиции Центра оперативного управления», - сообщила главный специалист департамента полиции Екатерина Госсен.

С помощью встроенной видеокамеры обеспечивается видеосъемка, а встроенные динамики позволяют сотруднику полиции поддерживать аудиосвязь с позвонившим гражданином.

Все данные фиксируются системой автоматически. Такое новшество позволяет оперативно реагировать на все обращения граждан.

Установка тревожных кнопок проводится в целях реализации поручений Главы государства в рамках концепции «Полиция в шаговой доступности», внедрению и развитию цифровых инноваций.

В частности тревожные кнопки были установлены по улице Шамши Калдаякова у магазина «Анвар», у Центрального стадиона, на углу улиц Есет-батыра – Алии Молдагуловой, на углу проспекта 101 стрелковой бригады и улицы Братьев Жубановых, по улице Мангилик ел возле НИШ, у торгово-развлекательного центра «Керуен», у рынка «Шыгыс», у памятника «Пушка», на углу улиц Шернияза – Некрасова, у гипермаркета «Дина» в поселке Жилянка.