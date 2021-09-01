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Тревожные кнопки устанавливаются на объектах образования в Атырауской области

1 Сентября 2021 22:43
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Тревожные кнопки устанавливаются на объектах образования в Атырауской области

АТЫРАУ.КАЗИНФОРМ - Тревожные кнопки устанавливаются на объектах образования в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В целях формирование комфортной и безопасной среды в образовательных учреждениях целях департаментом полиции Атырауской области совместно с управлениями образования предпринимается ряд мер.

«В целях обеспечения безопасности учебных заведений устанавливаются тревожные кнопки. Кнопки тревоги установлены в 17 школах города Атырау и в 10 школах города Кульсары. Кроме того, школы и другие образовательные учреждения на 100% обеспечены камерами видеонаблюдения. В частности, 37 организаций образования подключены к Центру оперативного управления посредством системы «Сергек». Кроме того, 148 школ области полностью обеспечены турникетами, установка в остальных 49 школ запланирована до конца года, – сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камзы Умбеткалиева.

Также на пешеходных переходах областного центра были размещены макеты с изображением школьника, подготовленные по предложению департамента полиции. Эти макеты были подготовлены при спонсорской поддержке местных подрядных организаций. Цель – привлечь внимание приближающихся к пешеходному переходу машин и способствовать снижению скорости. В настоящее время четыре макета будут установлены рядом с пешеходными переходами, расположенными в непосредственной близости от организаций образования.


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#Атырауская область   #Образование   #Безопасность  
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