«Тревожные кнопки» устанавливают в школах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В акмолинских школах усиливают меры безопасности, устанавливая «тревожные кнопки», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службе департамента полиции региона.

Как считают полицейские, системы передачи тревожных сообщений должны быть установлены во всех средних учебных заведениях области и городов Акмолинской области для защиты интересов учащихся, охраны их жизни, здоровья и обеспечения безопасности. Более того - системы видеонаблюдения и сигнализации общеобразовательных учреждений необходимо подключить к участковым пунктам полиции. Об этих и многих других актуальных вопросах обеспечения безопасности средних учебных заведений области говорилось на ведомственном совещании в областном департаменте полиции с участием представителя управления образования Акмолинской области.





«Ведомством ведется планомерная работа по анализу обеспечения безопасности во всех школах города Кокшетау и области. В частности, глава полицейского ведомства генерал – майор Арманбек Баймурзин проинспектировал ряд общеобразовательных учреждений областного центра, в числе которых школа – гимназия № 2, школа – гимназия № 5, средняя школа № 6 города Кокшетау, в каждой из которой обучается более 2 000 учеников», - отметили в ведомстве.

Во время рабочей встречи Арманбек Баймурзин обсудил с директорами школ вопросы обеспечения безопасности учащихся, лично проверил оснащенность видеокамерами, побеседовал с работниками школы, осуществляющими пропускной режим.

«С директорами школ был обсужден проект внедрения карточного пропускного режима. Удобство оборудования этой проходной системы заключается в том, что при входе и выходе учащегося учебного заведения на сотовый телефон родителей приходит сообщение. Участниками совещания была озвучена также необходимость оборудования каждой школы области кнопками экстренного вызова полиции - «Тревожной кнопкой», проведении анонимного анкетирования во всех общеобразовательных учреждениях области для выявления фактов противоправных действий среди учеников, вопросы штатного обеспечения департамента инспекторами ювенальной полиции», - добавили полицейские.

По итогам посещения учебных заведений главным полицейским региона были даны конкретные поручения начальнику управления полиции областного центра и управления местной полицейской службы.

Работа по обеспечению безопасности школьников проводится повсеместно на всей территории Акмолинской области.

К примеру, в городе Щучинске начальником районного отдела полиции проведено совещание с директорами 46 средних школ и 4 колледжей Бурабайского района. Участники совещания рассмотрели вопросы профилактики подростковой преступности, детского дорожно – транспортного травматизма и пресечения преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних. Кроме того, в течение нескольких дней, полицейские региона проверили несколько средних учебных заведений на предмет проникновения посторонних лиц в здание и на территорию.