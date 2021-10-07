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    12:25, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Тревожные кнопки появятся во всех городах Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- Тревожная кнопка пока установлена и успешно функционирует в Житикаре. Уже в ближайшее время такие же установят в Костанае, Аркалыке и Лисаковске, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказала корреспонденту агентства советник начальника департамента полиции Костанайской области Елена Кашарина, устанавливаются такие sos-кнопки для экстренного реагирования на преступления. Первая такая тревожная кнопка пока есть только в Житикаре, но ее работа уже дает определенные результаты.

    «Работа тревожной кнопки уже дает результаты. Пресечены пять административных правонарушений в центре города - нарушение тишины, распитие спиртных напитков, мелкое хулиганство»,- сообщила Е. Кашарина.

    В Житикаре тревожная кнопка установлена в центре города — на территории мини-рынка. Место было определено акиматом Житикаринского района совместно с отделом полиции. Нажав на тревожную кнопку, можно передать сообщение о правонарушении или обратиться за помощью.

    В будущем, как добавила Елена Кашарина, такие кнопки будут установлены по всей области. В первую очередь - в Костанае, Аркалыке, Лисаковске. Следом - в районных центрах.

    Стоит отметить, что проект по установке тревожных кнопок реализуется в рамках сервисной модели полиции и в рамках реализации принципа «Полиция в шаговой доступности».


    Теги:
    Костанайская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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