Тревожные кнопки появятся во всех городах Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- Тревожная кнопка пока установлена и успешно функционирует в Житикаре. Уже в ближайшее время такие же установят в Костанае, Аркалыке и Лисаковске, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала корреспонденту агентства советник начальника департамента полиции Костанайской области Елена Кашарина, устанавливаются такие sos-кнопки для экстренного реагирования на преступления. Первая такая тревожная кнопка пока есть только в Житикаре, но ее работа уже дает определенные результаты.

«Работа тревожной кнопки уже дает результаты. Пресечены пять административных правонарушений в центре города - нарушение тишины, распитие спиртных напитков, мелкое хулиганство»,- сообщила Е. Кашарина.

В Житикаре тревожная кнопка установлена в центре города — на территории мини-рынка. Место было определено акиматом Житикаринского района совместно с отделом полиции. Нажав на тревожную кнопку, можно передать сообщение о правонарушении или обратиться за помощью.

В будущем, как добавила Елена Кашарина, такие кнопки будут установлены по всей области. В первую очередь - в Костанае, Аркалыке, Лисаковске. Следом - в районных центрах.

Стоит отметить, что проект по установке тревожных кнопок реализуется в рамках сервисной модели полиции и в рамках реализации принципа «Полиция в шаговой доступности».