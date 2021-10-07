Тревожные кнопки появились на улицах Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане для экстренного вызова полиции устанавливаются «Тревожные кнопки SOS», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

«Это специальное устройство, которое устанавливается на улицах города и предназначено для передачи тревожного сигнала и экстренного вызова полиции в случае возникновения противоправных действий либо чрезвычайных ситуаций. Граждане имеют возможность при нажатии на кнопку данного устройства практически мгновенно связаться с сотрудником полиции Центра оперативного управления. С помощью встроенной видеокамеры обеспечивается видеосъемка, а встроенные динамики позволяют сотруднику полиции поддерживать аудио-связь с тем, кто нажал на кнопку. Все данные фиксируются системой автоматически. Такое новшество позволит оперативно реагировать на все обращения граждан», - говорит начальник Департамента полиции города Нур-Султана Ержан Саденов.

В настоящее время в городе имеется 6 таких устройств. Это набережная реки Есиль, районы рынков и торговых домов. А также устройство установлено на площади железнодорожного вокзала по улице Гете. Всего до конца текущего года в местах отдыха и скопления людей планируется установить 13 «Тревожных кнопок SOS».

Современные IT-решения по организации безопасности населения с применением систем аудио-видеофиксации правонарушений на улицах, парках и скверах прорабатываются совместно с местными исполнительными органами.

«Внедрение современных цифровых технологий в деятельность столичной полиции позволяет более эффективно и качественно решать задачи по обеспечению охраны общественного порядка и борьбы с преступностью. В целях реализации поручений Главы государства в рамках концепции «Слышащего государства» проводится планомерная работа по внедрению и развитию цифровых инноваций», - говорится в сообщении.