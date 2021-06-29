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    10:33, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    «Тревожные кнопки» нужно установить в каждом объекте образования – Асхат Аймагамбетов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов призвал установить «тревожные кнопки» в каждом объекте образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Анализ событий в городе Казани показал необходимость введения в казахстанских школах четкого алгоритма действий на реагирование в чрезвычайных ситуациях, подготовки педагогов и учащихся, дальнейшего материально-технического оснащения организаций образования. Как мы знаем, в международной практике есть такие инструменты, как «тревожная кнопка», такие кнопки должны быть в каждом объекте образования», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

    «В этой связи, проанализировав все эти ситуации, мы приняли нормативно-правовые акты, чтобы противостоять террористическим угрозам. В связи с этим, безопасность объектов образования осуществляется в соответствии со стандартными требованиями к оснащению организации системами видеонаблюдения», - добавил министр.

    Он заверил, что министерством ведется работа по дальнейшему укреплению материально-технического оснащения организаций образования.

    «Первое – обеспечение объектов образования системами видеонаблюдения, второе – обеспеченность специализированными системами. Ведется работа по установке тревожных кнопок. Для педагогов и учеников мы должны внедрить четкий алгоритм действий по реагированию», - заключил А. Аймагамбетов.

    Напомним, 11 мая т.г. в Казани 19-летнй преступник устроил стрельбу в школе, погибли девять человек.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Образование МОН Безопасность
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