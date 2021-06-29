«Тревожные кнопки» нужно установить в каждом объекте образования – Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов призвал установить «тревожные кнопки» в каждом объекте образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Анализ событий в городе Казани показал необходимость введения в казахстанских школах четкого алгоритма действий на реагирование в чрезвычайных ситуациях, подготовки педагогов и учащихся, дальнейшего материально-технического оснащения организаций образования. Как мы знаем, в международной практике есть такие инструменты, как «тревожная кнопка», такие кнопки должны быть в каждом объекте образования», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

«В этой связи, проанализировав все эти ситуации, мы приняли нормативно-правовые акты, чтобы противостоять террористическим угрозам. В связи с этим, безопасность объектов образования осуществляется в соответствии со стандартными требованиями к оснащению организации системами видеонаблюдения», - добавил министр.

Он заверил, что министерством ведется работа по дальнейшему укреплению материально-технического оснащения организаций образования.

«Первое – обеспечение объектов образования системами видеонаблюдения, второе – обеспеченность специализированными системами. Ведется работа по установке тревожных кнопок. Для педагогов и учеников мы должны внедрить четкий алгоритм действий по реагированию», - заключил А. Аймагамбетов.

Напомним, 11 мая т.г. в Казани 19-летнй преступник устроил стрельбу в школе, погибли девять человек.