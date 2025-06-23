Третья тройня с начала года родилась в Шымкенте

В Шымкенте продолжают радовать новости о пополнении в семьях. На этот раз счастливым событием стало рождение очередной, уже третьей с начала года, тройни. 24-летняя жительница города Феруза Рахимова впервые стала мамой, подарив жизнь двум мальчикам и одной девочке.



Малыши появились на свет 20 апреля на 31-й неделе беременности. Первое время их состояние оставалось тяжелым. Новорождённые находились в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей и дышали с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких. Благодаря профессионализму медиков и заботе персонала малыши успешно набрали вес, окрепли, и сегодня их вместе с мамой выписали домой.

Счастливые родители дали детям имена Мустафа, Муса и Хадия.

Фото: управление здравоохранения Шымкента

Фото: управление здравоохранения Шымкента





С начала года в Шымкенте родились 12 648 младенцев, среди которых 149 пар двойняшек и три тройни.





