РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:03, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Третья тройня с начала года родилась в Шымкенте

    Благодаря слаженной работе врачей малыши за два месяца прошли сложный путь — от боксов для новорожденных и подключения к аппаратам ИВЛ до выписки домой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тройня
    Фото: управление здравоохранения Шымкента

    В Шымкенте продолжают радовать новости о пополнении в семьях. На этот раз счастливым событием стало рождение очередной, уже третьей с начала года, тройни. 24-летняя жительница города Феруза Рахимова впервые стала мамой, подарив жизнь двум мальчикам и одной девочке.

    Малыши появились на свет 20 апреля на 31-й неделе беременности. Первое время их состояние оставалось тяжелым. Новорождённые находились в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей и дышали с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких. Благодаря профессионализму медиков и заботе персонала малыши успешно набрали вес, окрепли, и сегодня их вместе с мамой выписали домой.

    Счастливые родители дали детям имена Мустафа, Муса и Хадия.

    Третья тройня с начала года родилась в Шымкенте
    Фото: управление здравоохранения Шымкента
    тройня
    Фото: управление здравоохранения Шымкента

     



    С начала года в Шымкенте родились 12 648 младенцев, среди которых 149 пар двойняшек и три тройни.


    Теги:
    Демография Регионы Казахстана Регионы Шымкент Общество Новорожденный
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают