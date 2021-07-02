Третий тур работ по истреблению комаров и мошек начался в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках 3-го тура ТОО «Столичная дезинфекция», являясь подрядной организацией ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования», продолжает истребительные работы по борьбе с гнусом в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Дезинсекционные мероприятия на открытых стациях начинаются с центра столицы и идут до окраин города.

С целью недопущения массового залета комаров и мошек с окраин и приграничных зон города, защитные барьеры вблизи столицы проводятся на постоянной основе. Обработка осуществляется с помощью специализированных дезинфекционных машин и термогенераторов, с применением инсектицидных препаратов класса ФОС с действующим веществом хлорпирифос и малатион. Необходимо отметить, что при соблюдении мер безопасности, данные препараты не представляют опасности для людей и животных.

Работы ведутся в установленные сроки.

Напомним, работы по снижению численности и истреблению комаров и мошек в столице проводятся в 6 туров подрядной организацией городского Управления охраны окружающей среды и природопользования – ТОО «Столичная дезинфекция».

В рамках первого тура, который завершился в середине мая, проведены масштабные работы на 111 зарегистрированных (постоянных) водоёмах и на 123 временно образовавшихся мелководных водоемах. Площадь обработки на открытых территориях составила 23 697,47 тысяч квадратных метров. Второй тур – обработка открытых стаций, водоемов - проводился до 13 июня.