РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:12, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Третий тур работ по истреблению комаров и мошек начался в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках 3-го тура ТОО «Столичная дезинфекция», являясь подрядной организацией ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования», продолжает истребительные работы по борьбе с гнусом в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Дезинсекционные мероприятия на открытых стациях начинаются с центра столицы и идут до окраин города.

    С целью недопущения массового залета комаров и мошек с окраин и приграничных зон города, защитные барьеры вблизи столицы проводятся на постоянной основе. Обработка осуществляется с помощью специализированных дезинфекционных машин и термогенераторов, с применением инсектицидных препаратов класса ФОС с действующим веществом хлорпирифос и малатион. Необходимо отметить, что при соблюдении мер безопасности, данные препараты не представляют опасности для людей и животных.

    Работы ведутся в установленные сроки.

    Напомним, работы по снижению численности и истреблению комаров и мошек в столице проводятся в 6 туров подрядной организацией городского Управления охраны окружающей среды и природопользования – ТОО «Столичная дезинфекция».

    В рамках первого тура, который завершился в середине мая, проведены масштабные работы на 111 зарегистрированных (постоянных) водоёмах и на 123 временно образовавшихся мелководных водоемах. Площадь обработки на открытых территориях составила 23 697,47 тысяч квадратных метров. Второй тур – обработка открытых стаций, водоемов - проводился до 13 июня.


    Теги:
    Астана Экология Акимат
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:31
    Шымкентские чиновники похитили из бюджета 1,1 млрд тенге и купили элитное жилье в Астане
    Сегодня, 10:25
    Золотую медаль Азиады завоевали казахстанские гребцы
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!