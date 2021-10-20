Третий тур открытого командного чемпионата Казахстана по настольному теннису пройдет в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 22 октября в Караганде начнётся третий тур Открытого командного чемпионата Казахстана по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В Суперлиге сыграют «Астана» (Нур-Султан), «Sigma» (Шымкент), «Greenwill» (Актобе), «Шолак Терек» (Костанайская область), КНТ «Караганда», СК Хван Ман-Гым (Узбекистан), «Тигры Масанчи» (Жамбылская область), «Жетысу» (Алматинская область), «Казаэронавигация» (Нур-Султан) и КНТ «Караганда-2». В Высшей лиге поединки проведут 23 клуба.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19, соревнования состоятся без зрителей.