Третий соревновательный день ЧМ по дзюдо Казахстан завершил без медалей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Будапеште проходит третий соревновательный день чемпионата мира по дзюдо. Команда Казахстана сегодня, 8 июня, была представлена тремя спортсменами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

За медали бились Жансай Смагулов, Ансарбек Гайнуллин (до 73 килограммов) и Севара Нишанбаева (до 57 килограммов).

Первым на татами появился Жансай Смагулов. В первом круге ему противостоял мексиканец Хильберто Кардосо. Смагулов смог уверенно пройти оппонента: сначала он провел прием, заработал «вазари», а затем и вовсе выиграл с оценкой «иппон». В следующем раунде он будет биться против Махмадбека Махмадбекова (Россия).

В общем, казахстанские дзюдоисты справились с начальными задачами. Ансарбек Гайнуллин тоже пробился в следующий этап соревнований. С оценкой «иппон» он выиграл у черногорца Марко Гусича. Соперник определится позже.

Во втором круге команда Казахстана понесла первые потери. Причем довольно весомые. Из борьбы за медали выбыл Смагулов. Он досрочно проиграл россиянину Махмадбекову. Соперник вел в один балл. При этом у обоих было по два предупреждения. Однако за несколько секунд до завершения схватки оппонент провел еще один прием - «иппон». Жансай прекращает борьбу.

Севара Нишанбаева успешно преодолела свою стартовую схватку. Она досрочно выиграла у Донн Брейтенбах (ЮАР). В следующем круге она встретится с Терезой Столл из Германии.

Гайнуллин, как и Смагулов, тоже не смог ничего противопоставить оппоненту. Ансарбек бился за выход в третий раунд с болгарином Марком Христовым. Оппонент не позволил провести атаки, при этом он сам заработал балл, который и стал победным - Гайнуллин прекращает борьбу.

До третьего раунда дошла Нишанбаева. Ее схватка с Терезой Столл (Германия) завершилась задолго до окончания основного времени. Столл провела удержание, заработала «иппон» и прошла дальше. Нишанбаева покинула турнирную сетку. Таким образом, в третий соревновательный день наша команда осталась без медали. Пока в активе казахстанских дзюдоистов одно «серебро», которое принес Гусман Кыргызбаев.