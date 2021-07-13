Третий розыгрыш лотереи среди привитых от КВИ пройдёт в Каражале

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Каражале организовали лотерею среди жителей, вакцинированных от коронавирусной инфекции. Призы в виде бытовой техники получили уже шестеро каражальцев. Были разыграны микроволновые печи и мультиварки. На кону еще три подарка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акция началась 1 июня. Для участия в ней организаторы запрашивали электронные паспорта иммунизации у тех, кто получил второй компонент вакцины. Привиться нужно было в Каражале или посёлке Жайрем. На первом этапе розыгрыша оказалось более 150 вакцинированных. С помощью барабана 15 июня определили первых трёх счастливчиков.

Следующие три приза были разыграны 30 июня. На этот раз участников было уже свыше 300. Их фамилии взяли из общей базы вакцинированных.

Розыгрыши проходили в прямом эфире на официальном аккаунте Instagram культурно-досугового центра Каражала – @karazhal.mso. За их ходом следила специальная комиссия. Генеральным спонсором стала компания «Евростандарт Аква».

Третий розыгрыш лотереи среди привитых от КВИ состоится 30 июля. Списки будут сформированы на основе данных из пунктов вакцинации. Для участия необходимо сделать прививку в Каражале или Жайреме с 1 по 30 июля.

На сегодня первый компонент вакцины получил 5 231 человек, а это 62,85% от общего числа жителей. Второй – 2 085 человек, или 25,05% от численности населения.