Третий розыгрыш двух iPhone12 пройдет среди вакцинированных в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане продолжается розыгрыш ценных призов среди вакцинированных. Участие в третьем розыгрыше ещё двух iPhone12 и других ценных призов примут вакцинированные в период с 17 июля по 23 июля включительно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Участие в розыгрыше автоматическое, заполнять документы и проходить регистрацию вакцинированным не нужно.

Розыгрыш пройдет в прямом эфире 24 июля (суббота) в 17:00 ч на страницах акимата г. Нур-Султан в социальных сетях (Facebook, YouTube). Розыгрыш iPhone12 и других ценных призов столичным акиматом проводится еженедельно - до конца лета.

Напомним, розыгрыши четырёх iPhone12 и других ценных призов прошли 9 и 17 июля. Тогда участие в автоматическом розыгрыше принимали вакцинированные с момента старта вакцинации в городе по 16 июля включительно. Розыгрыш призов проводится за счёт спонсоров.

Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge (https://birge-elorda.kz/nur-sultan) установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК.

Стоит отметить, что в столице в целях стимулирования граждан к вакцинации проводятся розыгрыши ценных призов. Среди вакцинированных также будет разыграна двухкомнатная квартира. Шанс выиграть недвижимость в столице есть у жителей города старше 18 лет, получивших 1-ый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа этого года. В данном розыгрыше участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Стоит отметить, что розыгрыши проводятся при помощи спонсоров.

Также в пункте вакцинации в ТРЦ MEGA «Silk Way» объявлен розыгрыш автомобиля среди вакцинированных 1-ым компонентом.

Проводимые в столице розыгрыши организуют для того, чтобы стимулировать горожан вакцинироваться, тем самым обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Ведь главная цель - выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму. Доля коллективного иммунитета должна превышать 60%.