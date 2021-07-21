+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Третий розыгрыш двух iPhone12 пройдет среди вакцинированных в Нур-Султане

21 Июля 2021 18:51
Поделиться:
Третий розыгрыш двух iPhone12 пройдет среди вакцинированных в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане продолжается розыгрыш ценных призов среди вакцинированных. Участие в третьем розыгрыше ещё двух iPhone12 и других ценных призов примут вакцинированные в период с 17 июля по 23 июля включительно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Новости по теме
Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков
Работники столичных предприятий активно вакцинируются от COVID-19 Готовность избирательных участков к выборам акимов проверили в Павлодарской области Выложившему интимные фото бывшей талдыкорганцу грозит до пяти лет тюрьмы

Участие в розыгрыше автоматическое, заполнять документы и проходить регистрацию вакцинированным не нужно.

Розыгрыш пройдет в прямом эфире 24 июля (суббота) в 17:00 ч на страницах акимата г. Нур-Султан в социальных сетях (Facebook, YouTube). Розыгрыш iPhone12 и других ценных призов столичным акиматом проводится еженедельно - до конца лета.

Напомним, розыгрыши четырёх iPhone12 и других ценных призов прошли 9 и 17 июля. Тогда участие в автоматическом розыгрыше принимали вакцинированные с момента старта вакцинации в городе по 16 июля включительно. Розыгрыш призов проводится за счёт спонсоров.

Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge (https://birge-elorda.kz/nur-sultan) установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК.

Стоит отметить, что в столице в целях стимулирования граждан к вакцинации проводятся розыгрыши ценных призов. Среди вакцинированных также будет разыграна двухкомнатная квартира. Шанс выиграть недвижимость в столице есть у жителей города старше 18 лет, получивших 1-ый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа этого года. В данном розыгрыше участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Стоит отметить, что розыгрыши проводятся при помощи спонсоров.

Также в пункте вакцинации в ТРЦ MEGA «Silk Way» объявлен розыгрыш автомобиля среди вакцинированных 1-ым компонентом.

Проводимые в столице розыгрыши организуют для того, чтобы стимулировать горожан вакцинироваться, тем самым обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Ведь главная цель - выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму. Доля коллективного иммунитета должна превышать 60%.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Акимат   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков
Работники столичных предприятий активно вакцинируются от COVID-19
Готовность избирательных участков к выборам акимов проверили в Павлодарской области
Выложившему интимные фото бывшей талдыкорганцу грозит до пяти лет тюрьмы
Популярное
1 Победительница «Славянского базара» прилетела в столицу
2 Сколько регионов Казахстана в «красной» зоне
3 Песни в исполнении Рухии заиграли другими красками – преподаватель победительницы «Славянского базара»
4 21-летний лжебукмекер обманул более 50 жителей Нур-Султана
5 Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье известного кардиолога Серика Бекбосынова
Читайте также
Имена нарушителей карантина с «красным» статусом будут публиковать в казахстанских СМИ
Ералы Тугжанов провел заседание МВК по нераспространению коронавирусной инфекции
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив