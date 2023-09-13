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    01:13, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Третий раз трещит «по швам» путепровод в Петропавловске

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    Фото: instagram.com/za_rulem_petro
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске после двух ремонтов вновь появилась трещина на путепроводе, соединяющем Рабочий поселок с центром города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Многострадальный», «вечная проблема» - какими только эпитетами не наделили петропавловцы трескающийся мост. Возмущение горожан можно понять. Ремонтировали путепровод в 2020-м году, реконструкцию проводили в 2014-м. В этом году он снова разрушается.

    «Отделом ЖКХ будет объявлен конкурс государственных закупок по определению поставщика для технического обследования путепровода, определения его параметров, дефектов и повреждений. По результатам обследования будет принято решение по ремонту путепровода. Пока в рамках гарантийных обязательств подрядной организации будет выполнен ремонт участка», - прокомментировали в пресс-службе городского акимата.

    И добавили, что по улице Универсальной построят путепровод через железную дорогу, чтобы разгрузить транспортный поток с улицы Караванной и частично со въезда в город. Договор с подрядчиком заключили.

    Пользователи в социальных сетях пишут, что у моста в Рабочий проблемная не только проезжая часть, но и пешеходная дорожка. После дождя там стоят сплошные лужи, зимой – скользко и нет поручней, чтобы удержаться. Некоторые горожане и вовсе боятся по нему ходить. По их словам, когда проезжают большегрузы, мост весь дрожит.

    Протяженность путепровода по Караванной - 125 метров, построили его в 1961-м году.


    Теги:
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