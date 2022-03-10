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Третий раунд переговоров между РФ и Украиной не принёс результатов

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
10 Марта 2022, 00:36
Третий раунд переговоров между РФ и Украиной не принёс результатов

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Российско-украинские переговоры проходят непросто, но делегация РФ не уступит ни одного переговорного пункта. Об этом заявил в среду в эфире радиостанции «Вести FM» член делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«С учетом того, что переговоры проходят весьма непросто, (я бы предпочел) об этом меньше говорить. Они проходят не для пиара, а для того, чтобы прийти по ключевым вопросам – военным, политическим, гуманитарным – как говорят математики, к общему знаменателю, это непросто, но российская делегация не уступит ни одного переговорного пункта и ни одного миллиметра, если выражаться аллегорией», - заявил Слуцкий.

Третий раунд российско-украинских переговоров, состоявшийся в Белоруссии 7 марта, не принес желаемых результатов, констатировали представители как Москвы, так и Киева. Обе стороны выразили готовность продолжить встречи и отметили позитивные сдвиги по теме гуманитарных коридоров, которые так и не удалось запустить в понедельник. Стороны пока не называют конкретные сроки и место следующих переговоров, но, по словам Слуцкого, они состоятся в Белоруссии в ближайшее время.

Напомним, о том, что состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной, сообщалось 8 марта.


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