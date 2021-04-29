Третий пакет политических реформ повысит активность политических партий – Ерлан Саиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Третий пакет политических реформ повысит активность политических партий и населения. Так считает известный политолог, депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ.

«15 января текущего года Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой по реализации третьего пакета политических реформ. В рамках этих реформ вносятся изменения в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан», касающиеся снижения проходного барьера с 7 до 5 процентов, и включения графы «Против всех» в бюллетени для голосования. На сегодняшний день, как показывает практика, снижение барьера с 7 до 5 процентов призвано, во-первых, повысить конкурентоспособность в общественно-политической сфере и, в то же время, активизировать действия населения в том, что касается его политических прав. Касательно графы «Против всех» можно отметить, что она считается одним из «барометров общественного мнения», по которому политические партии узнают о настроениях и чаяниях людей. Эти изменения будут способствовать, в первую очередь, активизации работы политических партий и движений. Во-вторых, они будут стимулировать проявление активной жизненной позиции граждан», – сказал Е.Саиров.

По его словам, введение графы «Против всех» соответствует общепринятым политическим стандартам. Оно будет способствовать повышению политической культуры казахстанцев и продвижению политических реформ.

Напомним, 15 января 2021 года, выступая на открытии первой сессии Парламента VII созыва, Глава государства отметил, что для прохождения в Мажилис на состоявшихся 10 января выборах, некоторым партиям не хватило совсем немного голосов избирателей. В связи с этим Глава государства высказал мнение, что участие этих партий в работе Парламенте могло бы повысить эффективность законотворческой деятельности. Касым-Жомарт Токаев также предложил ввести графу «Против всех» в избирательные бюллетени, поскольку в мировой практике закреплено право человека легитимно выражать свое несогласие с выборами или голосовать против всех кандидатов.

«По сути, и для нас нормальным явлением должно стать альтернативное мнение и голосование против. Поэтому в избирательные бюллетени всех уровней следует ввести графу «Против всех». Эта инициатива создаст условия для защиты избирательных прав граждан. Ведь официальная демонстрация отсутствия выбора – это тоже выбор», – сказал Президент.