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Третий медработник скончался после столкновения автобуса и грузовика в Сарышагане
22 Сентября 2022, 17:11

Третий медработник скончался после столкновения автобуса и грузовика в Сарышагане

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Балхаше в реанимационном отделении городской больницы скончалась акушер Айдана Имашева, которая была среди 10 медиков, попавших в ДТП в возле Сарышагана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За жизнь врача боролись три дня. Но сегодня, 22 сентября, она скончалась. У Айданы Амантаевны Имашевой остались трое детей и супруг.

«Коллектив управления здравоохранения Карагандинской области выражает глубокие соболезнования родным и близким медицинской сестры ТОО «Медицинский центр Жезказган» Имашевой Айданы Амантаевны. Она, как и ее коллеги, пострадала в дорожно-транспортном происшествии на территории Актогайского района несколько дней назад. Врачи отвержено боролись за ее жизнь, но сегодня, 22 сентября, ее не стало. Айдана Амантаевна посвятила большую часть своей жизни сестринскому делу. Ее профессионализм и мастерство акушерства помогло появиться на свет не одному десятку детей работников металлургического комбината. У нее остались муж и трое детей. Айдана Амантаевна навсегда останется в памяти у благодарных пациентов и коллег медиков», - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что 19 сентября в 19:30 в Актогайском районе на автодороге Алматы-Екатеринбург в 30 км от поселка Сарышаган произошло ДТП с участием грузовой автомашины МАЗ и пассажирского автобуса ПАЗ. В результате ДТП оба водителя и пассажир автобуса от полученных травм скончались на месте, еще один пассажир автобуса скончался в карете скорой помощи. Это были работники поликлиники города Балхаша ТОО «Медицинский центр Жезказган».

На момент аварии в автобусе находились 11 пассажиров. Многие пассажиры находятся в тяжелом состоянии.


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