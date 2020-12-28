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Третий локдаун введен в Израиле

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
28 Декабря 2020, 08:38
Третий локдаун введен в Израиле

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ - В Израиле начался уже третий за время пандемии локдаун, призванный окончательно остановить распространение инфекции. Власти продолжают кампанию по массовой вакцинации и надеются, что нынешний карантин будет последним, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ББС.

Начиная с воскресенья, израильтянам запрещено без уважительной причины отдаляться от своих домов более чем на километр, закрываются все магазины и предприятия, не имеющие жизненно важного значения. Локдаун вводится по меньшей мере на две недели.

В Израиле зафиксирован один из самых высоких показателей распространения COVID-19 в мире: при населении около 9 млн человек здесь около 400 тыс. заболевших и более 3,2 тыс. смертей.

Однако в Израиле также продолжается массовая вакцинация. С начала этой недели прививки от коронавируса сделали уже 280 тыс. израильтян, а по словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, к следующим выходным каждый день должны делаться 150 тыс. прививок.

Власти надеются, что к концу января им удастся вакцинировать половину населения страны и полностью справиться с пандемией к марту.

Напомним, что в сентябре Израиль уже вводил в стране тотальный карантин. Тогда работать было позволено небольшому количеству предприятий – это финансовые институты, организации здравоохранения, продуктовые магазины, автозаправочные станции, а также сельскохозяйственные предприятия.


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