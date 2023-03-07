Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Третий форум «Один пояс - Один путь» состоится в Китае в 2023 году

Автор:  
Руслан Сулейменов
7 Марта 2023, 12:00
Третий форум «Один пояс - Один путь» состоится в Китае в 2023 году Фото: shutterstock.com

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Третий форум «Один пояс – Один путь» пройдет в Китае в текущем году. Об этом во вторник на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, Китай в этом году проведет третий форум международного сотрудничества «Один пояс – Один путь».

Как отметил глава МИД КНР, за последние 10 лет в рамках этой инициативы инвестировано около $1 трлн, реализовано более 3 тысяч проектов. По железнодорожному маршруту «Китай-Европа» проехало 65 тысяч поездов.

«Инициатива «Пояса и пути» - это прагматичная и открытая инициатива, основанная на принципе взаимных консультаций, строительства и совместного использования», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Китая.

Первый форум «Один пояс – Один путь» прошел в мае 2017 года.


Китай   Один пояс, один путь   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь