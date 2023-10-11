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    09:42, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Третий форум международного сотрудничества «Один пояс - один путь» пройдет в Пекине

    Один пояс - один путь
    Фото: МИА "Казинформ"

    Третий форум международного сотрудничества «Один пояс - один путь» пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Об этом в среду сообщил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно сообщению, опубликованному на сайте внешнеполитического ведомства Китая, Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия форума и выступит с программной речью, а также проведет приветственный банкет и двусторонние мероприятия для гостей форума, сообщила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

    Первый форум «Один пояс - один путь» прошел в Пекине в мае 2017 года, второй - в китайской столице в апреле 2019 года.

    Инициатива «Один пояс - один путь» объединяет проекты «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской шелковый путь XXI века», выдвинутые в 2013 году.

    Теги:
    Международная деятельность РК Один пояс, один путь Китай Политика Международные отношения Центральная Азия
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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