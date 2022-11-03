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Третий этап исследования на наличие антител к COVID-19 проходит в Кыргызстане

3 Ноября 2022, 14:51
Третий этап исследования на наличие антител к COVID-19 проходит в Кыргызстане
3 Ноября 2022, 14:51

Третий этап исследования на наличие антител к COVID-19 проходит в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – С 31 октября по 4 ноября в Кыргызстане проходит третий этап исследования населения на наличие иммунитета к вирусу COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения КР.

Исследования проводятся среди граждан Кыргызстана из различных возрастных групп на бесплатной основе. Его проводят для прогноза распространения эпидемии, оценки длительности сохранения постинфекционного иммунного ответа и эффективности вакцинации, а также выработки мер борьбы с коронавирусной инфекцией.

Более 9 тысяч волонтеров, принявших участие в предыдущих этапах, включены в текущее исследование. У граждан берут кровь из вены на предмет наличия или отсутствия антител к COVID-19 или уровня поствакцинальных антител с последующей выдачей участникам соответствующего заключения.


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