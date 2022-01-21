Третий день в Павлодарской области фиксируется антирекорд по числу заболевших COVID-19

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За сутки в регионе выявлено 865 заразившихся инфекцией, накануне было 710, а еще днем ранее - 515, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По данным областного Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 865 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 16 284 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Это новый антирекорд.