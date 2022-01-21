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Третий день в Павлодарской области фиксируется антирекорд по числу заболевших COVID-19
21 Января 2022 11:27
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За сутки в регионе выявлено 865 заразившихся инфекцией, накануне было 710, а еще днем ранее - 515, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
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По данным областного Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 865 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 16 284 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Это новый антирекорд.
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