Третий день подряд в Токио госпитализируют более 200 человек из-за жары

30 июня из-за длительного нахождения под палящим солнцем были госпитализированы 226 токийцев, 14 из них находятся в тяжелом состоянии.

В связи с жарой, сохраняющейся в столице Японии, местные власти призывают население использовать кондиционеры и пить достаточные объемы воды.

Кроме того, всего за июнь с тепловыми ударами были доставлены в больницу 1 517 жителей Токио, что стало наивысшим показателем для этого месяца за последние 10 лет.

Помимо этого, в пятницу в городе Кумагая, который находится в соседней с Токио префектуре Сайтама, температура воздуха достигла отметки 40 градусов Цельсия. Столь высокую температуру фиксируют в Японии в третий раз в нынешнем году.

В четверг в Токио был установлен абсолютный рекорд температуры для июня. Столбик термометра днем поднимался до 36,4 градусов.