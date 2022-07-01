Третий день подряд в Токио госпитализируют более 200 человек из-за жары
ТОКИО. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Более 200 жителей Токио третий день подряд попадают в больницы с симптомами теплового удара. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
30 июня из-за длительного нахождения под палящим солнцем были госпитализированы 226 токийцев, 14 из них находятся в тяжелом состоянии.
В связи с жарой, сохраняющейся в столице Японии, местные власти призывают население использовать кондиционеры и пить достаточные объемы воды.
Кроме того, всего за июнь с тепловыми ударами были доставлены в больницу 1 517 жителей Токио, что стало наивысшим показателем для этого месяца за последние 10 лет.
Помимо этого, в пятницу в городе Кумагая, который находится в соседней с Токио префектуре Сайтама, температура воздуха достигла отметки 40 градусов Цельсия. Столь высокую температуру фиксируют в Японии в третий раз в нынешнем году.
В четверг в Токио был установлен абсолютный рекорд температуры для июня. Столбик термометра днем поднимался до 36,4 градусов.
Фото: english.kyodonews.net