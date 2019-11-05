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Третий день ищут пропавших в Аральском море рыбаков
5 Ноября 2019 13:16
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АРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Третий день продолжаются поиски двоих пропавших рыбаков в Аральском море в Кызылординской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Двое рыбаков работают в крестьянском хозяйстве «Бакыт». Граждане, одному из которых 25 лет, а другому 26 лет, вышли на лов на участке №16. Поднялся сильный ветер, резко изменилась погода, и они не вернулись к берегу.
«Ведутся поиски двоих пропавших рыбаков. Сегодня они будут продолжены примерно на 30 лодках. В этом году такое происшествие случилось впервые. В прошлом году было 5 случаев», – сообщил заместитель руководителя областного управления мобилизационной подготовки области Габит Жанабаев.
Ключевые слова: Кызылординская область, Происшествия,
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