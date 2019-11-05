Третий день ищут пропавших в Аральском море рыбаков

АРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Третий день продолжаются поиски двоих пропавших рыбаков в Аральском море в Кызылординской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Двое рыбаков работают в крестьянском хозяйстве «Бакыт». Граждане, одному из которых 25 лет, а другому 26 лет, вышли на лов на участке №16. Поднялся сильный ветер, резко изменилась погода, и они не вернулись к берегу.

«Ведутся поиски двоих пропавших рыбаков. Сегодня они будут продолжены примерно на 30 лодках. В этом году такое происшествие случилось впервые. В прошлом году было 5 случаев», – сообщил заместитель руководителя областного управления мобилизационной подготовки области Габит Жанабаев.