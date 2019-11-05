+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 3 °С
USD 388.19 EUR 433.41
RUB 6.14 CNY 55.24
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Третий день ищут пропавших в Аральском море рыбаков

5 Ноября 2019 13:16
Поделиться:
Третий день ищут пропавших в Аральском море рыбаков

АРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Третий день продолжаются поиски двоих пропавших рыбаков в Аральском море в Кызылординской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Без вести пропавшего 10-летнего мальчика-аутиста нашли в Петропавловске
Без вести пропавшего 14-летнего подростка ищут в Костанае Пропавшую школьницу нашли и вернули домой в Алматинской области Гражданину Турции в Павлодаре вернули утерянные документы

Двое рыбаков работают в крестьянском хозяйстве «Бакыт». Граждане, одному из которых 25 лет, а другому 26 лет, вышли на лов на участке №16. Поднялся сильный ветер, резко изменилась погода, и они не вернулись к берегу.

«Ведутся поиски двоих пропавших рыбаков. Сегодня они будут продолжены примерно на 30 лодках. В этом году такое происшествие случилось впервые. В прошлом году было 5 случаев», – сообщил заместитель руководителя областного управления мобилизационной подготовки области Габит Жанабаев.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Кызылординская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив