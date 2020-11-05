Третий день дешевеет доллар на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар подешевел по сравнению с вечером 4 ноября на 0,47 тенге – до 431,67 тенге за доллар.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 5 ноября составляет 432,12 тенге за доллар.

Стоит отметить, что доллар дешевеет по отношению к тенге третий день подряд.