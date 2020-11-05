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Третий день дешевеет доллар на торгах KASE

5 Ноября 2020 11:27
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Третий день дешевеет доллар на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар подешевел по сравнению с вечером 4 ноября на 0,47 тенге – до 431,67 тенге за доллар.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 5 ноября составляет 432,12 тенге за доллар.

Стоит отметить, что доллар дешевеет по отношению к тенге третий день подряд.


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#Нацбанк Казахстана   #KASE   #Экономика  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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