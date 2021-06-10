Третий день ЧМ по дзюдо для казахстанцев прошел без наград

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Будапеште продолжается чемпионат мира по дзюдо. Сегодня, 9 июня, стартовал четвертый день. Однако для команды Казахстана он уже закончился, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Сегодня на татами бился один казахстанец. Медальные задачи решал Дидар Хамза. Однако в весовой категории до 81 килограмма он дошел только до второго круга.

В первом круге он с трудом справился с ливанцем Насифом Элиасом. А затем его турнирный путь прекратил Ивайло Иванов (Болгария). Таким образом, команда сегодня будет без наград.

К слову, медальная «засуха» длится уже третий день подряд. В первый было «серебро». Отличился Гусман Кыргызбаев (до 60 килограммов).

