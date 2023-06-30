Третий день беспорядков после убийства подростка во Франции: задержаны более 420 человек

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Во Франции возобновились стычки полиции с протестующими после гибели подростка. По последним данным СМИ, задержаны 421 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Как отмечает DW, в крупных городах Франции третий день продолжаются массовые беспорядки, начавшиеся после гибели 17-летнего подростка, которого застрелил полицейский. Ранее, в ночь на пятницу, 30 июня, полиция сообщила о задержании более 200 человек. По всей Франции быть развернуты 40 тысяч полицейских - почти в четыре раза больше, чем было мобилизовано накануне, пишет агентство Reuters.

Стычки с полицией возобновились вечером 29 июня. В Нантере на западной окраине Парижа протестующие подожгли автомобили, забаррикадировали улицы и вступили в столкновения с полицией. Нападениям подверглись полицейские участки в Реймсе и городе По, сообщил телеканал BFMTV.

В Марселе полиция применила гранаты со слезоточивым газом во время столкновений с протестующими в туристическом центре, сообщила городская газета La Provence. На площади Шатле в Париже были разграблены магазины, и также произошли стычки с полицией. В столице задержаны по меньшей мере 14 человек, пишет Le Figaro. В Нанте автомобиль протаранил супермаркет.

По данным BFMTV, к 2.30 ночи по местному времени в участки были доставлены 255 человек.

Национальная жандармерия пообещала мобилизовать «все средства» на земле и в воздухе для «поддержания общественного порядка».

В Нантере, Париже и «везде, где это необходимо», будет мобилизован спецназ, сообщили в столичной полиции.

Беспорядки начались в ночь на 28 июня в парижском пригороде Нантер, а затем распространились за его пределы. Поводом стала смерть 17-летнего подростка, который будучи за рулем автомобиля отказался остановиться по требованию полицейского и был застрелен. Правоохранители начали расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Выстреливший в подростка полицейский был взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве.