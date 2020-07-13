Третий бой Головкина с «Канело» стал на шаг ближе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес утверждает, что топовые средневесы (до 72,6 кг) мира мексиканец Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) и казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) «поняли кое-что важное», благодаря чему в 2021 году согласятся устроить третью очную схватку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Предыдущие поединки завершились вничью (сентябрь 2017 года) и минимальной победой Альвареса (сентябрь 2018 года). Ожидалось, что в 2019 году состоится трилогия, но мексиканец принялся конфликтовать со своим промоутером Оскаром Де Ла Хойей (Golden Boy), отказался от третьего боя.

В начале 2020 года Альварес якобы передумал — на этот раз к третьему противостоянию был не готов Головкин. Гомес уверен, что теперь всё иначе. Возможно, намекает на последствия карантина и пандемию коронавируса: «Теперь они оба кое-что поняли. Они поняли то, что их бои получились очень успешными событиями. И если исходить из финансовой стороны, то для них очень важно провести бой № 3. У нас уже состоялись предварительные разговоры с Головкиным по поводу возможного третьего боя. И я точно знаю, что он с нетерпением ждёт этого».

Гомес намекает на то, что бой Альварес-Головкин III может состояться уже совсем скоро: «Надеюсь, мы сумеем всех удивить и организовать третий бой уже в следующем году. Не будем забывать, что в этом противостоянии заинтересованы прежде всего болельщики бокса. Немудрено, ведь предыдущие бои получились очень конкурентными и яркими. И это они оба, и Головкин, и Альварес, тоже наконец-то осознали. Теперь они оба заинтересованы в третьем поединке».





