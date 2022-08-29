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Третий бой Головкин — «Канело» покажут в кинотеатрах
29 Августа 2022 14:14

Третий бой Головкин — «Канело» покажут в кинотеатрах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканская сеть кинотеатров Cinemex анонсировала показ третьего боя между их соотечественником Саулем «Канело» Альваресом и казахстанским чемпионом-средневесом Геннадием Головкиным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На кону будут стоять принадлежащие Альваресу титулы чемпиона мира во втором среднем весе по версиям WBA Super, WBC, WBO и IBF.

Ожидается, что бой покажут на больших экранах в ряде городов Мексики. Цена билета составляет от 3 до 7 долларов.
Для Мексики не в новинку показывать крупные спортивные события в кинотеатрах. Так, помимо бокса подобным образом нередко транслируются матчи футбольной Лиги Чемпионов и НФЛ.


Фото: sports.kz

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