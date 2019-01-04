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Третий бой Головкин - «Канело» назвали самым ожидаемым в 2019 году
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зарубежный портал ESPN.com назвал третий поединок казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса в списке самых ожидаемых боев 2019 года, сообщает Sports.kz.
«Да, возможно есть некоторая усталость от этого противостояния, и сопутствующие истории опостылели к концу прошлого промоушена. Но спросите себя: как много боёв в 2018 году было лучше, чем их рематч в сентябре? И какой поединок впереди привлечёт так много внимания как третья глава этого соперничества, которое стало довольно спорным?», - написано в материале ESPN.
Напомним, Сауль Альварес был соперником казахстанского боксера Геннадия Головкина дважды. Их первый бой закончился спорной ничьей, а во втором поединке «Канело» выиграл решением большинства голосов судей.
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