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Третий бой Головкин — «Канело»: Леффлер оценил шансы на проведение

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Августа 2020, 10:46
Третий бой Головкин — «Канело»: Леффлер оценил шансы на проведение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управляющий директор GGG Promotions Том Леффлер высказался о вероятности проведения третьего боя Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса в будущем году, пишет Sports.kz.

«Естественно, Геннадий выступает на DAZN, и если у нас будет способ организовать третий бой с «Канело» в следующем году, то это будет великолепно. Я знаю, что фанаты с нетерпением ждут этого поединка, и я сам горю желанием его увидеть. Это все еще будет одним из самых значимых боев в боксе, которые можно устроить. Многие люди считали, что GGG выиграл в их первом бою, и я определенно принадлежу к этому лагерю. Легендарный Гарольд Ледерман с HBO, которого, к сожалению уже нет с нами, насчитал в этом поединке восемь раундов в пользу Геннадия против четырех. Но нет смысла застревать в прошлых поединках. Головкин чувствует себя победителем в первом бою, я также считаю, что он выиграл и второй. В нем могла бы как минимум быть ничья при которой он бы отстоял свои титулы. Это было бы приемлемым счетом. Но Геннадий на этом не зацикливается», — сказал Том Леффлер в беседе с журналистом Курраном Бхатией.

По его словам, оба поединка были невероятно конкурентными и прошли на высочайшем уровне.
«Даже если третий бой не состоится, это будет не смертельно. Естественно, Головкин хотел бы провести третий поединок для всего бокса, того же хотели бы и на DAZN. На самом деле этот бой должен был состояться еще в прошлом сентябре. Мы считали, что с подписанием контракта с DAZN мы избавимся от всех препятствий. Однако «Канело» избрал другой путь в своей карьере. Посмотрим, сможем ли мы устроить их третий бой в следующем году. Этого хотят болельщики и DAZN. Я думаю, оба боксера также этого захотят», — резюмировал Том Леффлер.


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