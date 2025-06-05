Третье заседание Делового совета Казахстан–Бельгия прошло в Брюсселе
В столице Бельгии состоялось третье заседание Делового совета Казахстан-Бельгия, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
В мероприятии приняли участие более 50 представителей ведущих казахстанских и бельгийских компаний.
Организаторами выступили Торговая палата БеНиЛюкс и Внешнеторговая палата Казахстана при поддержке Посольства Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, а также торговых палат BECI, AWEX, FIT и Hub.Brussels.
Открывая заседание, посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан отметил, что Деловой совет, созданный по инициативе лидеров двух стран, стал действенной платформой для укрепления двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.
Посол Бельгии в Астане Анри Вантигем подчеркнул стратегическую роль Казахстана в Центральной Азии и отметил значимость эффективной внешнеэкономической политики страны, которая способствует успешной деятельности иностранных компаний.
Основное внимание в ходе встречи было уделено вопросам широкой кооперации между бизнес-сообществами Казахстана и Бельгии - прежде всего, в сферах логистики, зеленой энергетики, химической промышленности и биотехнологий, высшего образования.
Участники отметили растущую динамику коммерческих связей обеих стран и обсудили конкретные проекты по сотрудничеству.
Следует отметить, что в рамках мероприятия представители казахстанской деловой миссии, в состав которой вошли такие компании, как Astana NAN, Artex, Batys Wood Works и другие, провели предметные переговоры с потенциальными бельгийскими партнёрами.
Справочно: Бельгия входит в число крупных иностранных инвесторов в экономику Казахстана. По итогам 2024 года объём бельгийских инвестиций вКазахстан превысил 1,2 млрд долларов США. Между тем, по итогам 2024 года товарооборот между Казахстаном и Бельгией составил 456,3 млн долларов США.