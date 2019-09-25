Третью солнечную электростанцию запустили в Карагандинской области

АГАДЫРЬ. КАЗИНФОРМ – Карагандинская область пополнилась ещё одним «зеленым» объектом. В посёлке Агадырь Шетского района построили солнечную электростанцию мощностью 50 МВт, передаёт МИА «Казинформ».

Карагандинская область сегодня вышла в лидеры по внедрению возобновляемых источников энергии. За этот год запускается уже третий по счёту крупный проект.

«У нас одна цель. Это поручение Елбасы - довести долю альтернативной энергии в Казахстане до 30%. И мы уверенно к этому идём. Сегодня мы запускаем в области третью крупную солнечную электростанцию. Данный проект очень значим для развития промышленности нашего региона. Развивая солнечную энергию, мы не только преодолеваем дефицит мощностей, но и решаем экологические вопросы», - сказал заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров.

Солнечная ферма в Шетской степи заняла площадь 125 га. Здесь установили мощные подстанции и 150 тыс. гелиопанелей. СЭС «Акадыр» введена на частные немецкие инвестиции компании «Solarnet Investment GmbH» при совместной работе акимата области АО «НК «Kazakh Invest». Стоимость проекта – 55 млн евро.





«Это уже вторая солнечная электростанция, которую мы запускаем в Карагандинской области. Эти проекты стали возможны благодаря совместным усилиям немецких инвесторов, акимата области и АО «НК «Kazakh Invest», - отметил главный инвестор Йохим Голдбек.

Он сообщил, что уже сегодня производительность СЭС составляет 25 МВт энергии в час. И достигнута договорённость о расширении солнечной фермы с увеличением мощности до 76 МВт.





В начале текущего года Карагандинская область заключила меморандум с европейскими инвесторами по развитию альтернативной энергетики. В будущем это даст ещё 500 МВт солнечной энергии и 500 млн евро прямых иностранных инвестиций.

Напомним, в Карагандинской области работают уже 2 солнечные электростанции в Сарани и посёлке Гульшат. И теперь все 3 источника способны выдавать почти 200 МВт «зеленой» энергии.











