Третью неделю ищут женщину и водолаза в Тасоткельском водохранилище в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Третью неделю в Шуском районе Жамбылской области продолжаются поиски двоих пропавших людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области, 1 апреля к ним поступило письмо от департамента полиции с просьбой оказать помощь в розыске 24-летней женщины, не вернувшейся домой.

«Было предположение, что она могла утонуть в реке Шу, - пояснила руководитель пресс-службы ДЧС области Сауле Мунатаева. - 2 апреля шестеро наших водолазов на лодке приступили к поискам в пяти километрах от села Коккайнар, двигаясь в сторону Тасоткельского водохранилища».

«Вечером следующего дня, при завершении поисковых работ на Тасоткельском водохранилище, внезапный порыв ветра унес водолаза. Опытный 50-летний водолаз Жумагали Абдрахманов был на моторной лодке. Сразу же начали поисково-спасательные работы. Примерно через полчаса у берега на противоположной стороне была обнаружена его лодка без двигателя, а через 20 минут и спасательный жилет водолаза», - отметила Сауле Мунатаева.

С 4 апреля к поисковым работам было привлечено 98 человек и 16 единиц техники. Это восемь лодок, беспилотный летательный аппарат, два вертолета, аппараты глубинного поиска «Гном» и «Эхолот». В поисках также участвуют кинологи, полицейские, рыбинспекторы и волонтеры движения «Лидер.kz».

По словам руководителя пресс-службы ДЧС области, ежедневно силами водолазной группы ДЧС организуются водолазный и мобильный посты, маневровая группа для траления. Ведется непрерывное наблюдение водной поверхности Тасоткельского водохранилища с лодок, с башни дамбы с помощью бинокля, из командно-штабной машины с помощью видеокамеры.

«С начала поисков привлечены силы МЧС. Это вертолет «Казавиаспас», совершивший уже семь вылетов, водолазы республиканского оперативно-спасательного отряда из Алматы, и оперативно-спасательный отряд Алматинской и Жамбылской областей. Совершено 170 погружений. Глубоководные локаторы «Эхолот», «Гном» и подводный аппарат «Супер Гном» обследовали в общей сложности более 45 тысяч квадратных метров акватории водохранилища, 16,7 кв. км воды траллировали специальным прибором «кошка» по дну водохранилища. На берегу 26 км территории обследовал кинологический расчет. Проведено четыре аэровизуальных обследования водохранилища беспилотным летательным аппаратом», - рассказала Сауле Мунатаева.

На сегодня в поисковых работах задействовано 33 сотрудника, 11 единиц техники и пять плавсредств. Поисковые работы продолжаются непрерывно, отметили в департаменте по ЧС Жамбылской области