Третью дозу вакцины от КВИ получили 79 695 жителей Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области за выходные дни первым компонентом вакцин от КВИ привились 552 человека. Лидерами по вакцинации в регионе стали три района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января третий курс вакцинации прошли 53 849 человек. По-прежнему лидирующие позиции занимают жители района Аккулы, Иртышского и Железинского районов», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

В Павлодарской области продолжается иммунизация населения против коронавирусной инфекции. На сегодня третью дозу вакцины в регионе получили 79 695 жителей.

Всего от коронавируса полный курс вакцинации двумя компонентами получили 348 156 жителей Павлодарского Прииртышья, первым компонентом привилось 368 993 человека.

«За выходные дни первым компонентом привились 552 человека, вторым - 1088. Кроме того, продолжается вакцинация подростков, беременных и кормящих женщин: препаратом «Pfizer» первый этап прошли 8 983 человека».