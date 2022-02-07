+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Третью дозу вакцины от КВИ получили 79 695 жителей Павлодарской области

7 Февраля 2022 15:19
Поделиться:
Третью дозу вакцины от КВИ получили 79 695 жителей Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области за выходные дни первым компонентом вакцин от КВИ привились 552 человека. Лидерами по вакцинации в регионе стали три района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
114 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации в Алматы
О загруженности реанимаций больными СОVID-19 рассказали в Атырау Сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer, рассказали в Атырау Более чем на треть загружены инфекционные стационары в СКО

«С 1 января третий курс вакцинации прошли 53 849 человек. По-прежнему лидирующие позиции занимают жители района Аккулы, Иртышского и Железинского районов», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

В Павлодарской области продолжается иммунизация населения против коронавирусной инфекции. На сегодня третью дозу вакцины в регионе получили 79 695 жителей.

Всего от коронавируса полный курс вакцинации двумя компонентами получили 348 156 жителей Павлодарского Прииртышья, первым компонентом привилось 368 993 человека.

«За выходные дни первым компонентом привились 552 человека, вторым - 1088. Кроме того, продолжается вакцинация подростков, беременных и кормящих женщин: препаратом «Pfizer» первый этап прошли 8 983 человека».


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
114 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации в Алматы
О загруженности реанимаций больными СОVID-19 рассказали в Атырау
Сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer, рассказали в Атырау
Более чем на треть загружены инфекционные стационары в СКО
Популярное
1 Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий
2 Реджеп Тайип Эрдоган: Передаю привет братскому народу Казахстана
3 Январские события: появилось новое видео задержания авто с оружием
4 Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата Миннацэкономики
5 «Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской и Алматинской областях
6 Казахстанская могулистка Юлия Галышева вышла в финал Олимпиады-2022
Читайте также
Более чем на треть загружены инфекционные стационары в СКО
Австралия откроет границы для привитых туристов с 21 февраля
Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий
Реджеп Тайип Эрдоган: Передаю привет братскому народу Казахстана
Январские события: появилось новое видео задержания авто с оружием
Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата Миннацэкономики
«Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской и Алматинской областях
Казахстанская могулистка Юлия Галышева вышла в финал Олимпиады-2022
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив