Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Третью бронзовую медаль завоевал казахстанец на ЧМ по парадзюдо

Автор:  
Серикбол Кошмаганбетов
9 Ноября 2022, 20:33
Третью бронзовую медаль завоевал казахстанец на ЧМ по парадзюдо

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Парадзюдоист Аманжол Жанбота стал бронзовым призером чемпионата мира по парадзюдо в весе до 90 кг, проходящего в столице Азербайджана, добавив пятую медаль в копилку нашей сборной. Об этом передает собственный корреспондент МИА Казинформ.

В весовой категории до 90 кг (J2) наш спортсмен на татами встретился с парадзюдоистом из Германии Горалем Даниэлем. Аманжол вырвал победу у немца, одолев соперника методом Ippon.

photo

Таким образом благодаря победе Аманжола Жанбота в копилку национальной сборной добавилась еще одна медаль.

Бауыржан Арыстанбеков, также претендовавший на бронзу в сегодняшнем состязании, завершил чемпионат на 5-м месте, получив 3 шидо от судьи.

Помимо успешного выступления Аманжола, наши спортсмены 8 ноября выиграли 4 медали: 2 – золотых, 2 – бронзовых.

10 ноября состоится итоговое - командное состязание, в котором наша сборная выставит 6 парадзюдооистов.


Спорт   Азербайджан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению