Третья вакцина от коронавируса зарегистрирована в России

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - 19 февраля Минздрав РФ зарегистрировал вакцину «Ковивак», разработанную Центром им. М.П. Чумакова. Она стала третьей вакциной, одобренной для применения в России, — после «Спутника V» от Центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи и «Эпиваккороны» от Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Все три вакцины получили регистрацию в экстренном порядке, до окончания третьей фазы клинических исследований — в связи с положительными результатами первых двух. Сейчас только вакцина «Спутник V» прошла прошла все четыре стадии исследований: одну доклиническую (на животных) и три клинических (на людях). «Эпиваккорона» уже проходит третью фазу, а разработчики «Ковивак» набирают добровольцев для ее начала.

Кроме того, 19 февраля начались международные клинические испытания препарата «Спутник лайт», разработанного на базе вакцины от Центра им. Гамалеи. В них будут участвовать в общей сложности 6 тыс. добровольцев.

С 18 января вакцинация «Спутником V» и «Эпиваккороной» доступна для всех граждан России. Первые 120 тысяч доз вакцины «Ковивак» поступят в гражданский оборот в середине марта.

Чем отличаются и как работают вакцины

«Спутник V» — комбинированная векторная вакцина. Она состоит из двух доз, в составе которых находятся неспособные к размножению аденовирусы-векторы, которые доставляют в организм ген коронавирусного S-белка. После прививки клетки организма начинают производить этот белок, а иммунная система реагирует на него. Антитела к этому белку (точнее, к его рецептор-связывающему домену) считаются нейтрализующими, то есть препятствующими заражению.

«Эпиваккорона» — пептидная вакцина. В отличие от «Спутника V», она не несет в себе биологического агента и состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков (пептидов), через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.

«Ковивак» — это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Она формирует комплексный иммунный ответ на все белки коронавируса, а не только на S-белок или его компоненты.

Все три вакцины требуют двух инъекций. У «Спутника V» и «Эпиваккороны» интервал между инъекциями составляет три недели, а у «Ковивака» — две недели.

Прививочная кампания в России стартовала 5 декабря. Первыми получили возможность записаться на прививку те, у кого риск заражения выше в силу профессиональной деятельности: врачи, соцработники, работчники торговли и сферы услуг, промышленности, транспортной сферы, СМИ и спорта. 18 января началась массовая вакцинация — для всех категорий граждан. Вакцинация добровольная и бесплатная для граждан России.







