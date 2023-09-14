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    17:00, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Третья тройня в 2023 году появилась на свет в Таразе

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    Photo: press service of the regional health department
    Девочек-тройняшек торжественно выписали из роддома в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения, в семье Найзабековых из села Мерке Меркенского района родились три девочки. Мама - Гулжан Адибаева по профессии учитель английского языка. Глава семьи Нурбол Найзабеков работает главным инспектором государственного правового подразделения аппарата акима Меркенского района.


    Малышки появились на свет в Таразе, в Жамбылском областном перинатальном центре. Девочкам дали имена Аяна, Айша и Айла.

    «В этой семье уже подрастают двое сыновей - Нурхан и Амирхан. А во второй раз молодая женщина забеременела сразу тройней. Девочки-тройняшки появились на свет раньше срока – на 33-й неделе беременности. Вес новорожденных при рождении составлял 2 490, 2 300 и 2 700 граммов. Врачи сделали всё возможное, чтобы жизни девочек, родившихся раньше положенного срока, ничего не угрожало. Сразу после рождения они нуждались в интенсивной терапии и находились в отделении реанимации. На второй день жизни малышки были переведены в отделение неонатологии», - отметили в ведомстве.

    После стабилизации состояния новорожденные находились вместе с матерью, которая до родов прошла школу по подготовке к родам и уходу за новорожденными младенцами.

    В день выписки врачи отметили хорошее самочувствие и увеличение веса у детей. Сейчас малютки хорошо набирают в весе, за ними организован специальный уход. В молодой семье, ставшей многодетной, теперь растет пятеро детей.

    По данным медицинского ведомства, в Жамбылской области в 2022 году на свет появились семь троен, а за 8 месяцев 2023 года - три тройни.


    Теги:
    Врачи Жамбылская область Здравоохранение Дети
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